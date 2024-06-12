Когда южнокорейский банк получит лицензию на работу в Казахстане

Зампред АРРФР Олжас Кизатов в кулуарах казахстанско-корейского форума рассказал, когда южнокорейское МФО получит банковскую лицензию, передает NUR.KZ.

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов сообщил, что BNK Finance Kazakhstan получил разрешение на конвертацию в банк второго уровня 7 июня.

"Но это разрешение. Теперь МФО должна провести, мы ожидаем, что в течение шести месяцев, они проведут организационно-технические мероприятия. То есть они должны подготовить офисные помещения: нужно купить IT оборудование, серверное оборудование, нанять дополнительный персонал.

То есть там банк – это же более такой сложный финансовый институт, чем МФО, и поэтому очень много таких организационно технических мероприятий им предстоит сделать", - сказал Кизатов.

Только после этого, по его словам, они могут получить банковскую лицензию.

"После его завершения – мы ожидаем, что в декабре, мы дадим им банковскую лицензию. И уже как банк они начнут работать, когда получат лицензию. В декабре этого года, мы ожидаем. Пока мы дали разрешение на конвертацию, и они должны в течение шести месяцев реализовать организационно-технические мероприятия реализовать. Мы в целом позитивно оцениваем вхождение такого нового игрока на банковский рынок", – резюмировал он.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления для СМИ после переговоров с главой Южной Кореи упомянул о возможном создании в РК еще одного банка второго уровня.

"В стране действует микрофинансовая организация "Корейский Банк Финанс Казахстан". Я поддерживаю решение сделать его банком второго уровня", – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая перед журналистами.

Напомним, сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи южнокорейского президента Юн Сок Еля. Он прибыл в Казахстан на несколько дней с государственным визитом. Позже в Акорде показали кадры встречи.

После этого главы двух государств провели переговоры в узком формате. По славам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении взаимодействия с Южной Кореей и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень. Позже состоялись переговоры президентов в расширенном формате.