Еще один банк второго уровня может появиться в Казахстане
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Сегодня глава государства в ходе совместного заявления для СМИ после переговоров с главой Южной Кореи упомянул о возможном создании в РК еще одного банка второго уровня, передает корреспондент NUR.KZ.
"В стране действует микрофинансовая организация "Корейский Банк Финанс Казахстан". Я поддерживаю решение сделать его банком второго уровня", – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая перед журналистами.
Напомним, сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи южнокорейского президента Юн Сок Еля. Он прибыл в Казахстан на несколько дней с государственным визитом.
Позже в Акорде показали кадры встречи.
После этого главы двух государств провели переговоры в узком формате. По славам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении взаимодействия с Южной Кореей и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень.
Позже состоялись переговоры президентов в расширенном формате.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2116167-eshche-odin-bank-vtorogo-urovnya-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/