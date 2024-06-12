Еще один банк второго уровня может появиться в Казахстане

Сегодня глава государства в ходе совместного заявления для СМИ после переговоров с главой Южной Кореи упомянул о возможном создании в РК еще одного банка второго уровня, передает корреспондент NUR.KZ.

"В стране действует микрофинансовая организация "Корейский Банк Финанс Казахстан". Я поддерживаю решение сделать его банком второго уровня", – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая перед журналистами.

Напомним, сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи южнокорейского президента Юн Сок Еля. Он прибыл в Казахстан на несколько дней с государственным визитом.

Позже в Акорде показали кадры встречи.

После этого главы двух государств провели переговоры в узком формате. По славам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении взаимодействия с Южной Кореей и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень.

Позже состоялись переговоры президентов в расширенном формате.