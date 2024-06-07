Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Президент Южной Кореи прилетит в Казахстан по приглашению Токаева

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель
Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель. Фото: t.me/aqorda_resmi

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ель, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Акорды, главы двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме.

В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.

Отметим, президенты Казахстана и Республики Корея встречались в сентябре прошлого года, когда Токаев был с рабочим визитом в Нью-Йорке.

Тогда глава Южной Кореи отмечал, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

По словам южнокорейского лидера, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.

Напомним, Юн Сок Ель занял пост президента страны в марте 2022 года, набрав 48,56%, его оппонент Ли Чжэ Мен набрал 47,83%.

До президентских выборов Юн Сок Ель занимал пост генпрокурора страны. СМИ писали, что политикой он стал заниматься относительно недавно, а популярность у общественности начал приобретать в 2020 году, когда публично выступал против правительственной реформы прокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2113773-prezident-yuzhnoy-korei-priletit-v-kazahstan-po-priglasheniyu-tokaeva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.