Президент Южной Кореи прилетит в Казахстан по приглашению Токаева

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ель, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Акорды, главы двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме.

В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.

Отметим, президенты Казахстана и Республики Корея встречались в сентябре прошлого года, когда Токаев был с рабочим визитом в Нью-Йорке.

Тогда глава Южной Кореи отмечал, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

По словам южнокорейского лидера, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике.

Напомним, Юн Сок Ель занял пост президента страны в марте 2022 года, набрав 48,56%, его оппонент Ли Чжэ Мен набрал 47,83%.

До президентских выборов Юн Сок Ель занимал пост генпрокурора страны. СМИ писали, что политикой он стал заниматься относительно недавно, а популярность у общественности начал приобретать в 2020 году, когда публично выступал против правительственной реформы прокуратуры.