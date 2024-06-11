Запретить госслужащим азартные игры: петиция набрала 50 тыс. подписей в Казахстане
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В Казахстане еще одна петиция набрала необходимый для рассмотрения порог в 50 тыс. подписей - авторы петиции предлагают запретить госслужащим играть в азартные игры, передает NUR.KZ.
Петиция под названием "Запретить чиновникам азартные игры" появилась на официальном портале E-Petition.kz лишь в конце мая. Ее запустило независимое республиканское общественное объединение "Әділдік жолы".
"Коррупция, хищения, растрата, подлоги, круговая порука - все это последствия лояльного отношения к азартным играм среди чиновников. Попадаются - единицы. Однако в государственном масштабе проблема с чиновниками-лудоманами не решается", - говорится в петиции.
Авторы петиции считают, что необходимо ввести полный и беспрекословный запрет на азартные игры для госслужащих, бюджетников, военных, работников КНБ, МВД и других силовиков.
"Наши чиновники любят ссылаться на международный опыт. Так вот, в странах, таких как Филиппины и Монголия, уже действуют подобные запреты", - привели примеры авторы петиции.
К этому часу петицию подписали 50 тыс. казахстанцев.
Ранее в Министерстве культуры и информации сообщали, что, согласно статье 90-4 АППК РК, после того, как петиция набирает 50 тыс. подписей, министерство принимает ее к рассмотрению. В соответствии со статьей 90-5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.
После этого, согласно процедуре, создается рабочая группа, включающая представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений.
Ранее исполнительный директор РОО "Әділдік жолы" Дидар Смагулов писал, что норму о запрете азартных игр для госслужащих хотят отменить. Однако на прошлой неделе мажилис все же принял поправки по игорному бизнесу и лотерейной деятельности, которые предусматривают запрет на участие в азартных играх и пари казахстанцам, не достигшим 21 года, должникам с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях, а также госслужащим и военным.
Помимо этого, поправки предусматривают запрет операторам связи рассылать сообщения, содержащие рекламу азартных игр. Максимально ограничат и рекламу букмекерских контор и казино.
Добавим также, что в ноябре прошлого года Токаев подписал указ, согласно которому военнослужащим, полицейским и госслужащим запрещено посещать игорные заведения. Это за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.
Напомним, ранее порог в 50 тыс. подписей преодолели петиции против утильсбора и петиция против пропаганды ЛГБТ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115426-eshche-odna-peticiya-nabrala-50-tys-podpisey-v-kazahstane/