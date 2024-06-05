Рекламу букмекерских контор и тотализаторов запретят в Казахстане
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Мажилис одобрил поправки в закон, согласно которым в Казахстане запретят наружную рекламу букмекерских контор и тотализаторов, передает NUR.KZ со ссылкой на палату.
Как сообщается в Telegram-канале мажилиса, согласно закону по вопросам игорного бизнеса, в Казахстане полностью запретят рекламу букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, а также их рекламу в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании.
При этом разрешенной останется реклама в месте расположения букмекерских контор и тотализаторов, внутри спортивных сооружений, на экипировке спортсменов, в эфире спортивных теле-, радиоканалов, на интернет-ресурсах, специализирующихся на освещении спортивных событий.
"При этом отечественные телеканалы смогут рекламировать букмекерские конторы, тотализаторы при прямой трансляции международных спортивных соревнований", - говорится в сообщении мажилиса.
Кроме того, поправками предусмотрен запрет на рассылку операторами сотовой связи на абонентские устройства населения текстовых сообщений, содержащих рекламу электронного казино, интернет-казино, а также рекламу азартных игр и пари.
Ранее сообщалось, что поправки в закон были инициированы депутатами парламента в рамках реализации поручения главы государства по усилению борьбы с игровой зависимостью среди населения. Подробнее о них можно прочитать здесь.
Добавим также, что 15 марта на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.
В июне прошлого года о ситуации с лудоманией говорили в МВД. Экс-глава ведомства Марат Ахметжанов отмечал, что расходы казахстанцев на азартные игры продолжают расти.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112495-reklamu-bukmekerskih-kontor-i-totalizatorov-zapretyat-v-kazahstane/