"Чиновники проигрывают огромные деньги, но норму хотят отменить": новую петицию запустили в Казахстане

На портале появилась петиция за запрет чиновникам играть в азартные игры. Авторы петиции предлагают в госмасштабе решать проблему с чиновниками-лудоманами, передает NUR.KZ.

О запуске петиции сообщил в своем исполнительный директор РОО "Әділдік жолы" Дидар Смагулов.

"На площадке Общественной палаты мажилиса парламента перед нами отчитались, что скоро госслужащим запретят азартные игры, что мы, естественно, поддержали. Каково же было мое удивление на днях, когда я получил информацию, что эту норму хотят отменить.

Работает целая группа лоббистов, озвучиваются просто космические чеки. Даже не представляю, чем можно оправдать посещение казино чиновниками. Если бы они просаживали только свои средства, так нет же — они это делают с бюджетными деньгами", — отмечает в своем посте в соцсети Дидар Смагулов.

Между тем в самой петиции отмечается, что коррупция в стране охватила почти все сферы жизнедеятельности, в связи с чем общественное объединение "Әділдік жолы" запускает серию петиций антикоррупционной направленности.

"Коррупция – ключевая проблема нашей страны, которая охватила абсолютно все сферы жизнедеятельности. Независимое Республиканское общественное объединение "Әділдік жолы", которое целенаправленно борется с этим злом, запускает серию петиций антикоррупционной направленности.

Первая из них будет бить в самые основные пороки коррупционера – алчность, жадность, корыстолюбие. Ведь именно под влиянием этих чувств предатели спускают сотни миллионов народных денег на азартных играх. Ведь получая доступ к власти и казне чиновники-лудоманы проигрывают огромные государственные деньги. Они обворовывают не только свои, но и наши семьи. Из слуг народа они превращаются в слуг азарта. Только одна официальная проверка в казино Алматинской области показала, что 305 чиновников проиграли полмиллиарда тенге. В среднем каждый спустил порядка 1,7 миллиона.

Повторюсь: это было выявлено только одной проверкой (в 2022 году) и только по официальным данным. Также известен факт, когда десяток полицейских за несколько лет спустили в казино почти миллиард бюджетных средств. Не отстают и гражданские служащие: так главный бухгалтер школы из Актобе проиграл на ставках более 413 миллионов тенге из бюджета школы. И это только доказанные факты. Остается только догадываться, сколько на самом деле народных денег ежегодно спускается в различных казино и азартных играх.

Коррупция, хищения, растрата, подлоги, круговая порука – все это последствия лояльного отношения к азартным играм среди чиновников. Попадаются – единицы. Однако в государственном масштабе проблема с чиновниками-лудоманами не решается. Необходимо ввести полный запрет и беспрекословный запрет на азартные игры для госслужащих, бюджетников, военных, работников КНБ, МВД, и других силовиков.

Это, как любят говорить наши чиновники, "снизит коррупционные риски". Наши чиновники еще любят ссылаться на международный опыт. Так вот, в странах, таких как Филиппины и Монголия, уже действуют подобные запреты. И среди наших чиновников не должно быть лудовманов!!!" — говорится в документе.

Напомним, в конце апреля депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили проект закона, согласно которому казахстанским госслужащим запретят играть в азартные игры. Такая норма вошла в сопутствующие поправки к законопроекту по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

"Ограничение будет касаться всех госслужащих. Есть закон по противодействию коррупции, в рамках которого есть ст.12 – антикоррупционное ограничение. Государственные служащие, военнослужащие специальных госорганов – порядка 220 тыс. человек — будут ограничены в любых играх", – отметил мажилисмен Елнур Бейсенбаев.

Тогда же депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Сообщается, что документ был инициирован депутатами парламента РК в рамках реализации поручения главы государства по усилению борьбы с игровой зависимостью среди населения.

Добавим, что в ноябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому военнослужащим, полицейским и госслужащим запрещено посещать игорные заведения. Это за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.