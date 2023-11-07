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Чиновникам, военным и полицейским запретили посещать игорные заведения в Казахстане

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому военнослужащим, полицейским и госслужащим запрещено посещать игорные заведения, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА РК.

Президент подписал указ от 2 ноября 2023 года, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые указы.

Так, согласно документу, вносится дополнение в Устав внутренней службы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК.

"Военнослужащий должен воздерживаться от посещения игорного заведения, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей", – говорится в указе.

Этический кодекс государственных служащих РК дополняется следующим подпунктом: "воздерживаться от посещения игорного заведения, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей".

Аналогичные поправки вносятся и в Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан.

Указ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, в августе сообщалось, что специалисты агентства по делам госслужбы хотят внести изменения в ряд правовых актов – чиновникам порекомендовали воздерживаться от походов в казино.

Стоит отметить, что согласно закону "Об игорном бизнесе", казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы (кассы букмекерских контор и (или) тотализаторов) подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044558-chinovnikam-voennym-i-politseyskim-zapretili-poseschat-igornye-zavedeniya-v-kazahstane/

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