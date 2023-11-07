Чиновникам, военным и полицейским запретили посещать игорные заведения в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому военнослужащим, полицейским и госслужащим запрещено посещать игорные заведения, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА РК.

Президент подписал указ от 2 ноября 2023 года, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые указы.

Так, согласно документу, вносится дополнение в Устав внутренней службы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК.

"Военнослужащий должен воздерживаться от посещения игорного заведения, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей", – говорится в указе.

Этический кодекс государственных служащих РК дополняется следующим подпунктом: "воздерживаться от посещения игорного заведения, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей".

Аналогичные поправки вносятся и в Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан.

Указ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, в августе сообщалось, что специалисты агентства по делам госслужбы хотят внести изменения в ряд правовых актов – чиновникам порекомендовали воздерживаться от походов в казино.

Стоит отметить, что согласно закону "Об игорном бизнесе", казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы (кассы букмекерских контор и (или) тотализаторов) подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами.