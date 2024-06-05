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"Сделал ставку - увольнение": госслужащим и военным в Казахстане запретят играть в азартные игры

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Карты тасуют в руках
Тасовка карт. Иллюстративное фото: pexels.com

В мажилисе приняли поправки по игорному бизнесу и лотерейной деятельности, в том числе поправки вносятся в Кодекс об адмнарушениях, передает корреспондент NUR.KZ.

Принятые мажилисом поправки предусматривают запрет на участие в азартных играх и пари для некоторых казахстанцев, в том числе для тех, кто еще не достиг 21 года, а также тех, кто включен в единый реестр должников с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях.

В список тех, кому запрещено играть в азартные игры, согласно документу, войдут также госслужащие и военнослужащие.

"Не смогут ставить ставки госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тысяч человек. Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку - сразу увольнение", - заявил депутат Елнур Бейсенбаев.

При нарушении нормы ответственность также понесут предприниматели за допуск людей к азартным играм.

"При нарушении нормы вводится административная ответственность юридических лиц за допуск первых трех категорий к участию в азартных играх. В таком случае на субъекты среднего предпринимательства будет наложен штраф в размере 300 МРП (1,1 млн тенге), крупного предпринимательства – 1 000 МРП (3,6 млн тенге). За повторное правонарушение – приостановление действия лицензии", - говорится в сообщении мажилиса.

Поправки предусматривают также запрет операторам связи рассылать сообщения, содержащие рекламу азартных игр. Максимально ограничат и рекламу букмекерских контор и казино.

"Здесь бы хотел предупредить блогеров, инфлюенсеров социальных сетей, что рекламировать и продвигать букмекерские конторы теперь незаконно. Предусмотрены штрафы от 200 тысяч тенге.

Установлен полный запрет на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии, и онлайн-казино. Организаторам онлайн-казино теперь грозит уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет. В целом закон предусматривает более 100 новых норм", - рассказал Бейсенбаев.

Отметим, что поправки еще не вступили в силу. Далее они будут направлены в сенат и на подпись президенту страны.

Напомним, ранее казахстанцы запустили петицию за запрет для чиновников на азартные игры. Авторы петиции предложили решать проблему с чиновниками-лудоманами в государственном масштабе.

Добавим также, что еще в ноябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому военнослужащим, полицейским и госслужащим запрещено посещать игорные заведения. Это за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2112507-gossluzhashchim-i-voennosluzhashchim-v-kazahstane-zapretyat-igrat-v-azartnye-igry/

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