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Пронос вейпов в школы хотят запретить в Казахстане

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Девушка держит в руках вейп
Вейп. Иллюстративное фото: bymuratdeniz / Getty Images

В Казахстане вейпы могут внести в список предметов, которые будет запрещено проносить в школы. Приказ Минпросвещения для обсуждения вынесен на портал "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

На сайте "Открытые НПА" 6 июня для открытого обсуждения был размещен приказ Министерства просвещения РК "Об утверждении перечня предметов и веществ, запрещенных к вносу, ограниченных для использования в организациях образования и на их территориях".

В сравнительной части приказа даются пояснения о том, что именно планируют изменить. Теперь к другим запрещенным для проноса предметам хотят добавить вейпы и ароматизаторы, которых раньше в списке не было.

Так, формулировка "электронные системы потребления и жидкостей" изменилась на "электронные системы потребления (вейпы) и ароматизаторы для электронных систем потребления (вейпов)".

Проект открыт для публичного обсуждения до 21 июня.

Запрет вейпов в Казахстане

Напомним, в мае прошлого года депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя бывшего премьер-министра Алихана Смаилова предложила полностью запретить продажу вейпов в Казахстане. По ее словам, широкому распространению среди детей способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствует запах табака.

Позже экс-глава Миннацэкономики Алибек Куантыров, комментируя возможный запрет, заявил, что лично сам поддерживает данную меру. При этом он отметил, что необходимо отработать и какие-то другие регулирующие меры.

В июне 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле. А экс-глава Минфина Ерулан Жамаубаев позже подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона.

В январе 2024 года стало известно, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касается полного запрета вейпов в Казахстане. Однако в марте сенаторы вернули в мажилис проект закона, внеся некоторые изменения.

Позже глава государства высказывался о вейпах, назвав их "новомодной заразой". Также представители МВД отвечали на вопрос о том, как полицейские будут выявлять нарушителей в случае введения запрета на вейпы в Казахстане.

19 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запрещающий продажу вейпов.

"Закон направлен на реализацию поручений президента Республики Казахстан по внедрению системы юридической и финансовой защиты и повышению ответственности медицинских работников, а также по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ", – сообщили тогда в Акорде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114109-pronos-veypov-v-shkoly-hotyat-zapretit-v-kazahstane/

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