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Ситуацию с пассажирами Qatar Airways в аэропорту Алматы объяснили в КГА

Опубликовано:

Место выдачи багажа
Место выдачи багажа. Фото: t.me/aqorda_resmi

Одна из авиакомпаний преждевременно сообщила своим пассажирам, что ее рейсы будут выполняться из нового терминала аэропорта Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Как рассказали в пресс-службе КГА, в Qatar Airways преждевременно сделали электронную рассылку пассажирам о переходе в новый терминал с 3 июня. Однако авиакомпания не успела провести интеграцию систем и переход был перенесен на 11 июня.

5 июня представители Qatar Airways сделали рассылку пассажирам, что рейсы будут выполняться из нового терминала только с 11 июня. Отмечается, что был получен отчет о прочтении от 98% пассажиров.

В целом с 1 июня терминал обслужил 54 рейса (1 июня - 9 рейсов, с ежедневным увеличением количества, 5 июня - 17 рейсов) различных авиакомпаний. Общий поток пассажиров составил 8 504 человека.

Полный перевод всех международных (примерно 50 рейсов в день) рейсов будет осуществлен поэтапно и завершится к 20 июню.

Добавим, что в пресс-службе Международного аэропорта Алматы сообщили, что после полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов.

Напомним, открытие нового терминала в аэропорту южной столицы, который строился несколько лет, состоялось 1 июня. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они поделились своими эмоциями после события.

Перед открытием его посетил президент Касым-Жомарт Токаев - главе государства продемонстрировали зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение и другие объекты аэропорта.

Как сообщил на встрече глава аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой, международный терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение до 10 баллов.

Общая площадь составила 53,5 тыс. квадратных метров. В новом терминале установлено 50 стоек регистрации, закуплено современное оборудование. С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 млн пассажиров в год.

Как выглядит новый терминал, можно посмотреть тут.

Напомним, в 2020 году все акции аэропорта Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов. А в августе 2022 года, строительные работы уже шли ударными темпами.

Вчера стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинет должность 16 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113308-passazhiram-zaranee-obeshchali-vylet-iz-novogo-terminala-situaciyu-v-aeroportu-almaty-obyasnili-v-kga/

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