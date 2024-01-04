Названы самые популярные имена новорожденных казахстанцев в 2023 году

Бюро национальной статистики опубликовало список наиболее популярных имен, которые казахстанцы давали своим новорожденным детям в минувшем 2023 году, передает NUR.KZ.

По информации Бюро нацстатистики в Telegram, самые популярные имена новорожденных в 2023 году по сравнению с 2022 годом не претерпели сильных изменений.

Топ-10 имен для девочек остался прежним, а среди мальчиков имя Хамза вошло в первую десятку, заменив имя Рамазан.

Список наиболее популярных имен среди мальчиков:

Алихан;

Омар;

Амир;

Алдияр;

Айсұлтан;

Алан;

Али;

Нұрислам;

Мухаммад;

Хамза.

У девочек это: Медина, Айша, Айлин, Асылым, Сафия, Томирис, Раяна, Амина, Аяла, Айым.

По сравнению с 2013 годом, имена Алихан, Амир и Нұрислам по-прежнему популярны среди мальчиков. Для девочек имена Аиша и Амина также остаются популярными на протяжении последнего десятилетия.

10 лет назад, в 2013 году, самыми популярными именами среди мальчиков были Ерасыл, Алихан, Санжар, Нұрасыл, Мирас, Артем, Нұрислам, Амир, Арсен, Рамазан. А среди девочек –Айзере, Айару, Кәусар, Інжу, Айша, Аружан, Аяулым, Амина, Іңкәр, Диана.

Напомним, в декабре прошлого года одними из самых популярных в Алматы стали имена таких исторических деятелей, как Абылайхан, Казбек, Абулхаир, Кенесары, Алихан, Амре, Нурсултан, Касым-Жомарт, Хан, Айганым, Берте, Зере, Томирис. При этом многие жители южной столицы часто выбирали для своих новорожденных детей мусульманские имена.

Добавим, что в ноябре численность населения Казахстана официально достигла 20 млн человек. Произошло это 14 ноября 2023 года в 08:10 – в разных регионах страны в один момент родилось пятеро детей, "юбилейные граждане" родились в областях Ұлытау и Жетісу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них 3 мальчика и 2 девочки.

Родителям "юбилейных" детей вручили сертификаты на 2 млн тенге.