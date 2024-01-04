Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Названы самые популярные имена новорожденных казахстанцев в 2023 году

Опубликовано:

Рука младенца
Новорожденный. Иллюстративное фото: pexels.com

Бюро национальной статистики опубликовало список наиболее популярных имен, которые казахстанцы давали своим новорожденным детям в минувшем 2023 году, передает NUR.KZ.

По информации Бюро нацстатистики в Telegram, самые популярные имена новорожденных в 2023 году по сравнению с 2022 годом не претерпели сильных изменений.

Топ-10 имен для девочек остался прежним, а среди мальчиков имя Хамза вошло в первую десятку, заменив имя Рамазан.

Список наиболее популярных имен среди мальчиков:

  • Алихан;
  • Омар;
  • Амир;
  • Алдияр;
  • Айсұлтан;
  • Алан;
  • Али;
  • Нұрислам;
  • Мухаммад;
  • Хамза.

У девочек это: Медина, Айша, Айлин, Асылым, Сафия, Томирис, Раяна, Амина, Аяла, Айым.

По сравнению с 2013 годом, имена Алихан, Амир и Нұрислам по-прежнему популярны среди мальчиков. Для девочек имена Аиша и Амина также остаются популярными на протяжении последнего десятилетия.

10 лет назад, в 2013 году, самыми популярными именами среди мальчиков были Ерасыл, Алихан, Санжар, Нұрасыл, Мирас, Артем, Нұрислам, Амир, Арсен, Рамазан. А среди девочек –Айзере, Айару, Кәусар, Інжу, Айша, Аружан, Аяулым, Амина, Іңкәр, Диана.

Напомним, в декабре прошлого года одними из самых популярных в Алматы стали имена таких исторических деятелей, как Абылайхан, Казбек, Абулхаир, Кенесары, Алихан, Амре, Нурсултан, Касым-Жомарт, Хан, Айганым, Берте, Зере, Томирис. При этом многие жители южной столицы часто выбирали для своих новорожденных детей мусульманские имена.

Добавим, что в ноябре численность населения Казахстана официально достигла 20 млн человек. Произошло это 14 ноября 2023 года в 08:10 – в разных регионах страны в один момент родилось пятеро детей, "юбилейные граждане" родились в областях Ұлытау и Жетісу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них 3 мальчика и 2 девочки.

Родителям "юбилейных" детей вручили сертификаты на 2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053952-nazvany-samye-populyarnye-imena-dlya-novorozhdennyh-kazahstantsev-v-2023-godu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.