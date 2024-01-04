Названы самые популярные имена новорожденных казахстанцев в 2023 году
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Бюро национальной статистики опубликовало список наиболее популярных имен, которые казахстанцы давали своим новорожденным детям в минувшем 2023 году, передает NUR.KZ.
По информации Бюро нацстатистики в Telegram, самые популярные имена новорожденных в 2023 году по сравнению с 2022 годом не претерпели сильных изменений.
Топ-10 имен для девочек остался прежним, а среди мальчиков имя Хамза вошло в первую десятку, заменив имя Рамазан.
Список наиболее популярных имен среди мальчиков:
- Алихан;
- Омар;
- Амир;
- Алдияр;
- Айсұлтан;
- Алан;
- Али;
- Нұрислам;
- Мухаммад;
- Хамза.
У девочек это: Медина, Айша, Айлин, Асылым, Сафия, Томирис, Раяна, Амина, Аяла, Айым.
По сравнению с 2013 годом, имена Алихан, Амир и Нұрислам по-прежнему популярны среди мальчиков. Для девочек имена Аиша и Амина также остаются популярными на протяжении последнего десятилетия.
10 лет назад, в 2013 году, самыми популярными именами среди мальчиков были Ерасыл, Алихан, Санжар, Нұрасыл, Мирас, Артем, Нұрислам, Амир, Арсен, Рамазан. А среди девочек –Айзере, Айару, Кәусар, Інжу, Айша, Аружан, Аяулым, Амина, Іңкәр, Диана.
Напомним, в декабре прошлого года одними из самых популярных в Алматы стали имена таких исторических деятелей, как Абылайхан, Казбек, Абулхаир, Кенесары, Алихан, Амре, Нурсултан, Касым-Жомарт, Хан, Айганым, Берте, Зере, Томирис. При этом многие жители южной столицы часто выбирали для своих новорожденных детей мусульманские имена.
Добавим, что в ноябре численность населения Казахстана официально достигла 20 млн человек. Произошло это 14 ноября 2023 года в 08:10 – в разных регионах страны в один момент родилось пятеро детей, "юбилейные граждане" родились в областях Ұлытау и Жетісу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них 3 мальчика и 2 девочки.
Родителям "юбилейных" детей вручили сертификаты на 2 млн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053952-nazvany-samye-populyarnye-imena-dlya-novorozhdennyh-kazahstantsev-v-2023-godu/