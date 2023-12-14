Самые популярные имена новорожденных назвали в Алматы
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Одними из самых популярных в Алматы стали имена исторических деятелей. Кроме того, в 2023 году в южной столице родилось много близнецов, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".
По данным пресс-службы "Правительства для граждан", в 2023 году многие алматинцы выбирали для своих новорожденных детей мусульманские имена: Мухаммед, Аль-Мухаммед, Ислам, Мухаммедали, Омар, Абдрахман, Фатима, Раяна, Каусар, Айша, Медина, Ясина.
Популярностью также пользовались имена исторических личностей: Абылайхан, Казбек, Абулхаир, Кенесары, Алихан, Амре, Нурсултан, Касым-Жомарт, Хан, Айганым, Берте, Зере, Томирис.
Среди современных имен многие молодые родители выбирали следующие варианты: Алдияр, Айсултан, Алинур, Нурали, Алияр, Айон, Айлин, Инжу, Маржан, Асылым, Марьям, София, Аяла.
В госкорпорации отмечают, что в этом году в южной столице родилось достаточно много близнецов.
"Недавно казахстанцы приветствовали своих 20-миллионных жителей, которыми стали дети из разных регионов Казахстана, родившиеся в один и тот же час и в ту же минуту 14 ноября.
Алматинцев среди них не было. Однако южной столицы внесли значительный вклад в рост демографии страны. С начала года в Алматы родилось 217 пар близнецов. Среди них также есть тройни", – заявили в пресс-службе.
В "Правительстве для граждан" также отмечают, что в последние годы в стране участились случаи, когда одна пара близнецов вступает в брак с представителями другой пары близнецов.
Такие примеры есть в Актюбинской и Мангистауской областях. Кроме того, в Туркестанской области живут братья-близнецы, которые 32 года состоят в браке с женщинами, которые также являются близнецами.
В настоящее время Казахстан занимает 48 место в мире по рождаемости близнецов. Ежегодно в мире рождается 1,6 млн близнецов.
С января по октябрь в Алматы родилось 29 560 детей, из них 15 251 мальчик и 14 309 девочек. Среди них: 216 близнецов и 1 тройня (435).
Больше всего рождений в Алматы пришлось на август. В этот месяц родилось 3310 детей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050809-samye-populyarnye-imena-novorozhdennyh-nazvali-v-almaty/