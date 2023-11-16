Сертификат на 2 млн тенге вручат семьям детей, ставших 20-миллионными жителями Казахстана

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова на брифинге СЦК рассказала, какие преимущества получат казахстанцы, которые признаны 20-миллионными жителями, передает корреспондент NUR.KZ.

Ляззат Ибрагимова напомнила, что сегодня глава государства подписал закон, который обеспечивает начисление детям средств из Национального фонда Республики Казахстан.

"Дети до 18 лет будут получать средства из Нацфонда. Средства будут аккумулироваться на спецсчетах детей. Проект стартует с января 2024 года. В феврале поступят первые деньги. Эти средства можно будет направить на решение жилищных проблем или оплату учебы", - заявила она.

При этом, по ее словам, "Отбасы банк" является одним из операторов проекта.

"Мы также хотим внести вклад в историческое событие: 20-миллионным казахстанцам - а их 5 - мы хотим подарить сертификаты на 2 млн тенге. Этот сертификат не просто подарок, а дорога к светлому будущему и первый вклад в возможность купить свое жилье в перспективе.

Для получения сертификата родителям детей нужно будет обратиться в региональные отделения "Отбасы банка" либо посредством онлайн-банкинга обратиться к нам. С собой нужно будет иметь свидетельство о рождении и удостоверение личности", - добавила она.

На все процедуры им дается три месяца.

Со слов Ербола Оспанова, вице-министра труда и социальной защиты населения, из бюджета никаких дополнительных выплат на это мероприятие не будет. Все указанные выплаты предусмотрены законом.

А вице-министр здравоохранения РК Бейбут Есенбаев добавил, подарки будут и от акиматов: коляски и бэйби-боксы с необходимыми вещами для младенца.

Напомним, еще в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана рассказал, что до конца 2023 года население страны достигнет 20 млн человек. На 1 октября население уже достигло отметки 19 967 964.

А сегодня, 16 ноября, глава государства поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.

Как уточнили в Бюро Нацстатистики, 14 ноября 20-миллионными жителями страны стали сразу пять детей. Замглавы ведомства рассказал, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана. Он пояснил, что с учетом демографических событий, числа родившихся, умерших, прибывших в страну и выбывших из страны, было определено, что 20-миллионный казахстанец появится в ноябре.