Дожди с переходом в снег и заморозки прогнозируют в Казахстане до конца весны

28-30 мая практически по всему Казахстану ожидаются дожди, а ночью - заморозки. Только в западной части страны синоптики прогнозируют ясную погоду, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

С 28 по 30 мая почти на всей территории Казахстана ожидаются дожди. При этом завтра, 28 мая, на севере и востоке страны дожди будут сильными и в ночные часы могут перейти в мокрый снег.

Наряду с этим существенного потепления в стране не ожидается: 28 мая на западе, севере и в центре Казахстана, а 29-30 мая - на востоке - ночью ожидаются заморозки до 3 градусов.

Прекращение осадков и постепенное потепление синоптики прогнозируют только на западе страны.

Ранее сегодня синоптики рассказывали, какой будет погода в Алматы, Астане и Шымкенте на этой неделе.

Добавим, что вчера на горном курорте "Лесная сказка" близ южной столицы пошел снег.

До этого, в субботу, в Акмолинской области выпал снег. На одной из автомобильных дорог закрыли движение для всего транспорта из-за осадков, снег также выпал и в Акколе. В этот же день улицы Астаны и Шымкента затопило из-за ливня.