Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снег выпал недалеко от Алматы в мае (видео)

Опубликовано:

Снег близ Алматы
Снег близ Алматы. Кадр из видео: t.me/almatynews_kaz

Сегодня в горах близ Алматы пошел снег. В соцсетях стали появляться видео очевидцев необычного для мая погодного явления. При этом в самом мегаполисе почти весь день шел дождь.

В Telegram-канале Almaty News появилось видео, на котором запечатлен снег на горном курорте "Лесная сказка" близ Алматы. На первом кадре видно как на снегу написана сегодняшняя дата – 26 мая.

Заметно, сто снег идет крупными хлопьями и уже покрыл столы и стулья, стоящие на улице.

Еще одно видео от подписчика появилось в Telegram-канале "За нами уже выехали". Эти кадры были сняты на высокогорном курорте "Ак Булак".

При этом, судя по кадрам из Telegram-канала Almaty Today, недалеко от Медеу сегодня прошел настоящий снегопад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107071-sneg-vypal-v-gorah-almaty-v-mae-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.