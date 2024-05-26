Снег выпал недалеко от Алматы в мае (видео)

Сегодня в горах близ Алматы пошел снег. В соцсетях стали появляться видео очевидцев необычного для мая погодного явления. При этом в самом мегаполисе почти весь день шел дождь.

В Telegram-канале Almaty News появилось видео, на котором запечатлен снег на горном курорте "Лесная сказка" близ Алматы. На первом кадре видно как на снегу написана сегодняшняя дата – 26 мая.

Заметно, сто снег идет крупными хлопьями и уже покрыл столы и стулья, стоящие на улице.

Еще одно видео от подписчика появилось в Telegram-канале "За нами уже выехали". Эти кадры были сняты на высокогорном курорте "Ак Булак".

При этом, судя по кадрам из Telegram-канала Almaty Today, недалеко от Медеу сегодня прошел настоящий снегопад.