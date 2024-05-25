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Еще одну область Казахстана завалило снегом в конце мая (фото, видео)

Опубликовано:

Снег на улице в Акколе
Снегопад в Акколе. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Сегодня, 25 мая, в Акмолинской области выпал снег. На одной из автомобильных дорог закрыли движение для всего транспорта из-за осадков, снег также выпал и в Акколе.

25 мая с утра в связи с ухудшением погодных условий (снег, понижение температуры до -3) закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург - Алматы км 1080-1140 (станция Колутон - село Новочеркасское).

Кадры заснеженной дороги показали в МЧС в Telegram.

Снегопад бушует и в Акколе - центре Аккольского района.

Снег на улице в Акколе
Снегопад в Акколе. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Снег на улице в Акколе
Снег. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Также сегодня выпадение снега прогнозируют в Астане.

Добавим, согласно информации на сайте РГП "Казгидромет", дождь с переходом в снег синоптики прогнозировали сегодня ночью на юго-востоке Акмолинской области. Сильный дождь ожидается днем в этой же части. На западе, юге, востоке области - шквал.

Ранее сообщалось, что ближайшие несколько дней в Казахстане обещали осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра. А вчера на поселок в Актюбинской области обрушился град размером с фасоль.

Также недавно синоптики подробно рассказали, каким выдастся для казахстанцев первый месяц лета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106801-sneg-vypal-v-akmolinskoy-oblasti-k-koncu-maya-video/

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