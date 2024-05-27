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Какой будет последняя неделя весны в Шымкенте, рассказали синоптики

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Распустившаяся ветка в солнечную погоду
Солнечная погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 27 мая по 2 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

27 мая в Шымкенте ожидается погода без осадков. Температура в среднем составит +17 градусов. Днем воздух может прогреться до +25 градусов, но ночью температура опустится до +6 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

28 мая прогнозируется пасмурная погода. Температура в среднем составит около +18 градусов. Максимальная температура составит +24 градуса, а минимальная - до +13 градусов. Скорость ветра составит до 4,5 м/с.

29 мая, согласно прогнозу, будет ясно. Средняя температура в это день - до +18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до _25 градусов, а ночью опустятся до +12 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

30 мая в Шымкенте синоптики вновь обещают ясную погоду. Температура в среднем составит +19 градусов. Максимально температура поднимется до +26 градусов, а опуститься может до +13 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,9 м/с.

31 мая - вновь без осадков. Среднесуточная температура ожидается в районе +22 градусов. Днем воздух прогреется до +29 градусов, а ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

1 июня синоптики осадков не прогнозируют. Температура в среднем остановится на отметке +23 градуса. Максимальная температура в этот день составит +30 градусов, минимальная - на уровне +16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,4 м/с.

2 июня, по прогнозам синоптиков, снова без осадков. Средняя температура составит +22 градуса. Воздух может прогреться и до +28 градусов, но ночью похолодает до +17 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107161-kakoy-budet-poslednyaya-nedelya-vesny-v-shymkente-rasskazali-sinoptiki/

Автор: Виктор Николаев

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Какой будет последняя неделя весны в Шымкенте, рассказали синоптики
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