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Дождливая неделя ожидается в Астане

Опубликовано:

Человек гуляет по улице в дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 27 мая по 2 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

27 мая в Астане будет дождь, обещают синоптики. Температура в среднем составит +7 градусов. Днем воздух может прогреться до +10 градусов, но ночью температура опустится до +4 градусов. Скорость ветра составит 7,1 м/с.

28 мая прогнозируется пасмурная погода. Температура составит около +10 градусов. Максимальная температура составит +14 градусов, а минимальная - упадет до +1 градуса. Скорость ветра составит до 8,7 м/с.

29 мая, согласно прогнозу, вновь будет дождь. Средняя температура в этот день будет находиться на отметке в +14 градусов. Днем температура поднимется до +19 градусов, а ночью опустится до +10 градусов. Скорость ветра составит 8,9 м/с.

30 мая в Астане синоптики снова обещают дождь. Температура в среднем - в районе +7 градусов. Максимально в этот день температура поднимется до +12 градусов, а опуститься может до +4 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,9 м/с.

31 мая ожидается ясная погода без осадков. Среднесуточная температура будет на отметке +9 градусов. Днем воздух прогреется до +14 градусов, а ночью похолодает до +3 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

1 июня - вновь без осадков. Температура в среднем остановится на отметке +11 градусов. Максимальная температура составит +16 градусов, минимальная - до +6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,0 м/с.

2 июня, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит +12 градусов. Воздух может прогреться и до +16 градусов в этот день, но ночью похолодает до +9 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107158-dozhdlivaya-nedelya-ozhidaetsya-v-astane/

Автор: Виктор Николаев

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Дождливая неделя ожидается в Астане
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