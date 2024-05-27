Дожди пообещали в первые дни лета в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 27 мая по 2 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

27 мая в Алматы будет ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +14 градусов. Днем воздух может прогреться до +19 градусов, но ночью температура опустится до +4 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

28 мая, во вторник, ожидается облачная погода. Температура составит около +17 градусов. Максимальная температура составит +22 градуса, а минимальная - снизится до +13 градусов. Скорость ветра составит до 3,1 м/с.

29 мая тоже будет облачно. Средняя температура - в районе +17 градусов. Днем температура поднимется до +20 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

30 мая в Алматы синоптики обещают дождь. Температура в среднем тоже составит +17 градусов. Днем температура может подняться до +21 градуса, а опуститься может до +13 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

31 мая, в последний день, весны ожидается ясная погода. Среднесуточная температура будет в районе +19 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов, а ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

1 июня прогнозируется дождь. Температура в среднем остановится на отметке +21 градусов. Максимальная температура составит +25 градусов, минимальная опустится до +16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,8 м/с.

2 июня, по прогнозам синоптиков, вновь будет дождь. Средняя температура снова составит +21 градус. Воздух может прогреться и до +26 градусов, но ночью похолодает до +15 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.