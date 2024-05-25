Улицы Астаны и Шымкента затопило после сильного ливня (видео)

Сильные осадки обрушились сегодня на Астану и Шымкент - улицы затопило, в квартирах некоторых граждан в южном мегаполисе начался потоп. Автомобили с трудом передвигаются по затопленным улицам.

Улицы Астаны затопило сегодня от проливных дождей. В Telegram-канале Astanovka98 появились кадры, снятые столичными жителями в районе одного из ТРЦ.

На каких-то участках из-за воды не видно номерных знаков авто.

Непогода обрушилась сегодня и на жителей Шымкента. Как пишут в Otyrar, в городе начался ураган. В мегаполисе также затопило туннель по улице Бекжана.

Кроме того, из-за дождей в Шымкенте затопило несколько домов.

"Жители пострадавших домов сообщают, что вода просочилась через крыши и стены из-за проливного дождя. В некоторых квартирах вода поднялась на несколько сантиметров, повредив мебель и личные вещи", - пишет Otyrar.

На кадрах в квартирах людей вода капает с люстр и труб.

Кадрами делятся шымкентские водители.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Сегодня, 25 мая, в Акмолинской области выпал снег - из-за этого на участках ряда республиканских трасс ограничили движение для транспорта. А вчера в селе в Актюбинской области выпал град.

Как рассказывали вчера синоптики, в ближайшие три дня погода в Казахстане ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра.

А в июне на территории большей части страны температура будет удерживаться на 1-2°C выше нормы. Количество осадков будет соответствовать многолетней норме. При этом в ряде районов могут быть засухи.

Напомним также, что в ночь на 1 мая в Астане пошел снег, притом, что несколько дней подряд в столице было тепло и солнечно.