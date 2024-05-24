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Более 120 млн тенге компенсаций выплатили в Кульсары за погибший скот

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Лошадь лежит на земле
Лошадь. Иллюстративное фото: pexels.com

Более 120 млн тенге компенсаций выплатили в Кульсары за погибший скот. Отдел предпринимательства и сельского хозяйства полностью обработал 101 заявление жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Как рассказал руководитель крестьянского хозяйства "Карагай" Айтуар Мырзагалиев, расположенного в Косшагылском сельском округе, во время паводка у него утонули две лошади. С заявлением он обратился в отдел предпринимательства и сельского хозяйства.

"К нам приехала оценочная комиссия, изучила все документы. Через некоторое время нам сообщили результаты оценки ущерба. Мы дали согласие и получили денежные средства на счет", - пояснил Айтуар Мырзагалиев.

В крестьянском хозяйстве ИП "Еркинкалиева" во время паводка утонули две коровы и четыре барана. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн тенге.

"После обращения в отдел предпринимательства и сельского хозяйства нам полностью возместили сумму ущерба за потерянный во время паводка скот", - рассказала руководитель крестьянского хозяйства Аида Еркинкалиева.

По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Жылыойского района Нуртаса Куатбаева, сегодня на счета перечислено в общей сложности 123,8 млн тенге.

"Прием заявлений продолжается, в течение 15 рабочих дней специальная комиссия рассмотрит все документы, если все будет в порядке, сумма ущерба будет перечислена на личные счет пострадавшего, по ранее принятым заявлениям ущерб возмещен полностью", - проинформировал Нуртас Куатбаев.

В оперштабе отметили, что при паводках в Кульсары пострадало 876 голов мелкого и крупного рогатого скота. В том числе 93 головы крупного рогатого скота, ⁠697 голов мелкого рогатого скота, ⁠55 голов лошадей, 31 голова верблюда, 532 птицы. На сегодня все заявления оплачены полностью.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области был введен режим ЧС природного характера. В регионе значительно пострадал город Кульсары.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106618-bolee-120-mln-tenge-kompensaciy-vyplatili-v-kulsary-za-pogibshiy-skot/

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