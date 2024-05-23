Дамбу прорвало в Атырауской области: больше 150 человек эвакуировали (видео)

В селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области минувшей ночью прорвало возведенную дамбу. Жителей села эвакуировали, передает NUR.KZ со ссылкой на оперштаб.

Как сообщается в Telegram-канале оперативного штаба, сейчас под угрозой затопления сельский медицинский пункт. Для стабилизации ситуации из районного центра запрошены дополнительные силы и средства. На месте ЧС находится аким области.

Отмечается, что в 01:20 часов в селе были включены сирены оповещения. Началась эвакуация жителей.

В МЧС также сообщают, что уровень воды в реке Жайык в поймах близ села Жалгансай повысился, вода подступила к дорожному полотну.

Как добавили в ведомстве, сельчан эвакуировали в школу, где располагается местный эвакопункт. Некоторых разместили в больнице.

"На аварийном участке продолжается работы по укреплению и возведению земляного вала", - подчеркнули в МЧС.

По состоянию на 04:00 часов в эвакопунктах размещены 154 человек, из них 96 детей.

Согласно официальной информации, село Жалгансай находится в 15 км от районного центра села Махамбет. Население села Жалгансай - 1286 человек. Количество домов - 237.