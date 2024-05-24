Дамбу прорвало рядом с Атырау

Сегодня из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок, передает NUR.KZ со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Как отмечается в официальном Telegram-канале штаба, канал Соколок является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык от города Атырау.

"В связи с этим за первым защитным сооружением вдоль канала было возведено второе сооружение, которое также предназначено для защиты города от паводковых вод.

Второе защитное сооружение (дамба) укреплено мешками с песком для надежного удержания воды и высота дамбы была увеличена в соответствии с уровнем Балтийской системы высот благодаря тому, что на строительство было больше времени", - пояснили в оперштабе.

Здесь добавили, что на этом участке также организовано круглосуточное дежурство и направлена дополнительная техника для оперативного реагирования на изменения ситуации.

Напомним, 7 апреля по всей территории Атырауской области был введен режим ЧС природного характера. 25 апреля в МСЧ предупредили, что региону грозит вторая волна паводков.

12 мая в двух районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил критическую отметку.

20 мая на рабочем совещании правительства аким Атырауской области доложил о ситуации в регионе, где продолжается реализация противопаводковых мероприятий на фоне сохраняющегося критичного уровня воды в реке Жайык.

В ночь на 23 мая в селе Жалгансай Махамбетского района прорвало возведенную дамбу. В населенном пункте включили сирены оповещения. Жителей эвакуировали.