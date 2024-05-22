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Участок проспекта Кабанбай батыра перекроют в Астане

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане до 24 мая полностью закроют проезд по участку проспекта Кабанбай батыра для проведения ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

По данным ведомства, сейчас в Астане проводятся работы на мосту над круглой площадью по проспекту Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Кунаева.

"В связи с проведением работ с 22 по 24 мая текущего года по проспекту Кабанбай батыра будет полностью перекрыт участок дороги от улицы Достык до улицы Сыганак", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что улица Сыганак остается открытой.

Жителей и гостей столицы попросили с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и заранее планировать свой маршрут с учетом имеющихся ограничений.

Схема перекрытия дороги
Схема перекрытия дороги. Фото: акимат Астаны

Также напомним, вчера сообщалось, что до 25 мая года на участке с 46 по 53 километр автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" проводится плановый средний ремонт. Из-за этого здесь могут частично ограничить движение – водителей просили продумать альтернативный маршрут.

Ранее в акимате отмечали, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, а текущим – более 200 улиц.

В связи с проведением среднего ремонта дорожного полотна на улице Абат-Байтак на участке от улицы Байсеитовой до улицы Байсековой будет полностью перекрыто движение с 17 по 25 мая.

А до 26 мая движение перекрыли по переулку Жарсуат – на участке от улицы Фахд бен Абдулл Азиз до улицы М. Джалиля.

Помимо этого, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

До конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Также из-за среднего ремонта дорог на участке проспекта Тауелсиздик в Астане до июня частично перекрыто движение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2105388-uchastok-prospekta-kabanbay-batyra-perekroyut-v-astane/

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