До 25 мая могут закрыть трассу в обход Астаны из-за ремонта

Жителей и гостей столицы предупредили о начале среднего ремонта на участке автодороги Р-10 "Обход Астана" - возможны ограничения, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По информации копании, с 21 по 25 мая 2024 года на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" км. 46-53 проводится плановый средний ремонт дороги.

"В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке, рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут", - сообщили в "КазАвтоЖол".

Граждан призвали проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами.

Отметим, ранее сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим – более 200 улиц.

В связи с проведением среднего ремонта дорожного полотна на улице Абат-Байтак на участке от улицы Байсеитовой до улицы Байсековой будет полностью перекрыто движение с 17 по 25 мая.

А до 26 мая движение перекрыли по переулку Жарсуат – на участке от улицы Фахд бен Абдулл Азиз до улицы М. Джалиля.

Помимо этого, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

До конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Также из-за среднего ремонта дорог на участке проспекта Тауелсиздик в Астане до июня частично перекрыто движение.