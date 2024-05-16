Движение частично перекроют на одном из проспектов Астаны до июня

Работы по среднему ремонту начали сегодня на участке проспекта Тауелсиздик в Астане. До июня на этом отрезке дороги будет частично перекрыто движение, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Работы по среднему ремонту начали на проспекте Тауелсиздик от проспекта Кошкарбаева до улицы Нажимеденова в Астане.

В связи с этим с 16 мая до 1 июня на данном участке будет частично перекрыто движение, сообщается на сайте акимата.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах.

Напомним, что в Астане до 20 мая полностью перекрыли проезд для машин по улице Келешек между проспектом Тлендиева и улицей Жанаконыс.

Еще ранее сообщалось, что с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Кроме того, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак - здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.