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Еще одну улицу перекрыли в Астане на неделю

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Движение перекрыли на одной из улиц Астаны до 25 мая - ограничения связаны с ремонтом дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата.

Горожан предупредили о проведении среднего ремонта дорожного полотна на улице Абат-Байтак. В связи с этим на участке от улицы Байсеитовой до улицы Байсековой будет полностью перекрыто движение с 17 по 25 мая.

Объезд предусмотрен по улицам Окжетпес и Дулатова, добавили в ведомстве.

Жителей столицы призвали заранее планировать свои маршруты.

Перекрытие улицы Абат-Байтак
Перекрытие дороги. Скриншот: 2gis.kz

Напомним, что в Астане до 20 мая полностью перекрыли проезд для машин по улице Келешек между проспектом Тлендиева и улицей Жанаконыс.

А до 26 мая движение перекрыли по переулку Жарсуат - на участке от ул. Фахд бен Абдулл Азиз до ул. М. Джалиля.

Ранее также сообщалось, что с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Кроме того, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак - здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Ранее также сообщалось, что из-за среднего ремонта дорог на участке проспекта Тауелсиздик в Астане до июня будет частично перекрыто движение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102489-eshche-odnu-ulicu-perekryli-v-astane-na-nedelyu/

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