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Движение перекрыли на одном из переулков Астаны

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Ремонт дорог в Астане
Ремонт дорог в Астане. Фото: instagram/dorogi_transport_astana

Переулок Жарсуат в Астане временно перекрыли. До 26 мая участок от улицы Фахд бен Абдулл Азиз до улицы М. Джалиля будут ремонтировать, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщили о проведении среднего ремонта дорожного полотна по переулку Жарсуат на участке от ул. Фахд бен Абдулл Азиз до ул. М. Джалиля.

Движение для автотранспорта полностью перекроют с 16 по 26 мая текущего года, сообщает официальный сайт акимата города.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Напомним, что в Астане до 20 мая полностью перекрыли проезд для машин по улице Келешек между проспектом Тлендиева и улицей Жанаконыс.

Ранее также сообщалось, что с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Кроме того, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак — здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Ранее также сообщалось, что из-за среднего ремонта дорог на участке проспекта Тауелсиздик в Астане до июня будет частично перекрыто движение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102051-dvizhenie-perekryvayut-na-odnom-iz-pereulkov-astany/

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