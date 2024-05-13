Одну из улиц Астаны перекрыли на неделю

В Астане перекрыли улицу Келешек между проспектом Тлендиева и улицей Жанаконыс, передает NUR.KZ со ссылкой Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

По информации ведомства, с 13 по 20 мая на этом участке полностью запрещен проезд автотранспорта. Ограничения введены в связи с тем, что здесь будет проводиться средний ремонт дороги.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы на дорогах города не было заторов.

Напомним, что с 9 по 16 мая из-за среднего ремонта дорожного полотна перекрыто движение для автотранспорта в жилом массиве Коктал-1.

А еще ранее сообщалось, что с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до ул. Ж. Нажимеденова (ул. Панфилова) планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по ул. Ш. Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Кроме этого, до конца ноября также полностью перекроют движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.