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Еще несколько автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане из-за перекрытия улиц

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Автобус в Астане
Автобус в Астане. Фото: cts.gov.kz

Девять автобусных маршрутов временно изменили схемы движения в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "City Transportation Systems".

Как сообщает пресс-служба транспортной компании CTS в Telegram-канале, в связи с ремонтными работами на дорогах схемы движения меняют еще девять автобусных маршрутов в Астане.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 26, 27, 40, 42, 50, 51, 53, 61, 66.

В связи с проведением ремонтных работ частично перекрыт участок проспекта Туран от улицы Сыганак до улицы Орынбор. При этом движение автотранспортных средств осуществляется в одном направлении (от аэропорта в сторону города)", — отмечается в сообщении.

Астанчанам и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

С измененными схемами движения можно ознакомиться в карусели ниже.

Накануне сообщалось, что в связи с проведением среднего ремонта дорожного полотна на улице Абат-Байтак на участке от улицы Байсеитовой до улицы Байсековой будет полностью перекрыто движение с 17 по 25 мая.

Также в Астане до 20 мая полностью перекрыли проезд для машин по улице Келешек между проспектом Тлендиева и улицей Жанаконыс.

А до 26 мая движение перекрыли по переулку Жарсуат — на участке от ул. Фахд бен Абдулл Азиз до ул. М. Джалиля.

Ранее также сообщалось, что с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Кроме того, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак - здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Также из-за среднего ремонта дорог на участке проспекта Тауелсиздик в Астане до июня будет частично перекрыто движение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102753-eshche-neskolko-avtobusnyh-marshrutov-izmenili-shemy-dvizheniya-v-astane-iz-za-perekrytiya-ulic/

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