Засуху прогнозируют в трех регионах Казахстана в мае
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Специалисты РГП "Казгидромет" выпустили уточнение к прогнозу по засухе на май - нехватка влаги ожидается в трех регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.
Как сообщается на сайте "Казгидромета", с учетом осадков, выпавших в течение апреля и прогнозируемых погодных условий, на территории Казахстана увеличивается площадь территорий подверженных риску наступления засухи.
Так, по прогнозам метеорологов, засуха в мае ожидается:
- в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области;
- в Амангельдинском районе Костанайской области;
- в Шетском районе Карагандинской области.
Умеренно влажными прогнозируются условия:
- в Костанайской области в Карасуском районе;
- в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Сандыктауском районах;
- в Павлодарской области в Актогайском, Успенском и в окрестности г. Павлодар;
- в Западно-Казахстанской области в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратюбинском районах;
- в Актюбинской области в Кобдинском районе.
На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.
Отметим, в начале апреля сообщалось, что фермеры в Туркестанской области уже столкнулись с засухой - аграрии не могли полить десятки гектаров свеклы и капусты. Ситуацию комментировали в акимате.
В прошлом году с засухой столкнулись сразу несколько регионов Казахстана. Так, в августе сообщалось, что фермеры Жамбылской области потеряли почти треть урожая из-за засухи. Предварительный ущерб оценивался в районе 7 миллиардов тенге.
Еще раньше в Минэкологии отмечали, что регион испытывает сильную нехватку поливной воды. В шести районах Жамбылской области был объявлен режим ЧС из-за дефицита воды.
Позже из-за этой ситуации эксперты призвали казахстанцев готовиться к росту цен на овощи и мясо.
В сентябре депутаты мажилиса предложили объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях Казахстана. Тогда сообщалось, что для аграриев районов Павлодарской, Акмолинской и других областей этот сев и вегетационный период стал сложным. В некоторых районах с мая по август совсем не было дождей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096468-zasuhu-prognoziruyut-v-treh-regionah-kazahstana-v-mae/