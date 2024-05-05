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Засуху прогнозируют в трех регионах Казахстана в мае

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Засушливая почва с деревом и сидящей на нем птицей
Засуха. Иллюстративное фото: pexels.com

Специалисты РГП "Казгидромет" выпустили уточнение к прогнозу по засухе на май - нехватка влаги ожидается в трех регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщается на сайте "Казгидромета", с учетом осадков, выпавших в течение апреля и прогнозируемых погодных условий, на территории Казахстана увеличивается площадь территорий подверженных риску наступления засухи.

Так, по прогнозам метеорологов, засуха в мае ожидается:

  • в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области;
  • в Амангельдинском районе Костанайской области;
  • в Шетском районе Карагандинской области.

Умеренно влажными прогнозируются условия:

  • в Костанайской области в Карасуском районе;
  • в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Сандыктауском районах;
  • в Павлодарской области в Актогайском, Успенском и в окрестности г. Павлодар;
  • в Западно-Казахстанской области в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратюбинском районах;
  • в Актюбинской области в Кобдинском районе.

На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.

Отметим, в начале апреля сообщалось, что фермеры в Туркестанской области уже столкнулись с засухой - аграрии не могли полить десятки гектаров свеклы и капусты. Ситуацию комментировали в акимате.

В прошлом году с засухой столкнулись сразу несколько регионов Казахстана. Так, в августе сообщалось, что фермеры Жамбылской области потеряли почти треть урожая из-за засухи. Предварительный ущерб оценивался в районе 7 миллиардов тенге.

Еще раньше в Минэкологии отмечали, что регион испытывает сильную нехватку поливной воды. В шести районах Жамбылской области был объявлен режим ЧС из-за дефицита воды.

Позже из-за этой ситуации эксперты призвали казахстанцев готовиться к росту цен на овощи и мясо.

В сентябре депутаты мажилиса предложили объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях Казахстана. Тогда сообщалось, что для аграриев районов Павлодарской, Акмолинской и других областей этот сев и вегетационный период стал сложным. В некоторых районах с мая по август совсем не было дождей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096468-zasuhu-prognoziruyut-v-treh-regionah-kazahstana-v-mae/

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