Засуху прогнозируют в трех регионах Казахстана в мае

Специалисты РГП "Казгидромет" выпустили уточнение к прогнозу по засухе на май - нехватка влаги ожидается в трех регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщается на сайте "Казгидромета", с учетом осадков, выпавших в течение апреля и прогнозируемых погодных условий, на территории Казахстана увеличивается площадь территорий подверженных риску наступления засухи.

Так, по прогнозам метеорологов, засуха в мае ожидается:

в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области;

в Амангельдинском районе Костанайской области;

в Шетском районе Карагандинской области.

Умеренно влажными прогнозируются условия:

в Костанайской области в Карасуском районе;

в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Сандыктауском районах;

в Павлодарской области в Актогайском, Успенском и в окрестности г. Павлодар;

в Западно-Казахстанской области в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратюбинском районах;

в Актюбинской области в Кобдинском районе.

На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.

Отметим, в начале апреля сообщалось, что фермеры в Туркестанской области уже столкнулись с засухой - аграрии не могли полить десятки гектаров свеклы и капусты. Ситуацию комментировали в акимате.

В прошлом году с засухой столкнулись сразу несколько регионов Казахстана. Так, в августе сообщалось, что фермеры Жамбылской области потеряли почти треть урожая из-за засухи. Предварительный ущерб оценивался в районе 7 миллиардов тенге.

Еще раньше в Минэкологии отмечали, что регион испытывает сильную нехватку поливной воды. В шести районах Жамбылской области был объявлен режим ЧС из-за дефицита воды.

Позже из-за этой ситуации эксперты призвали казахстанцев готовиться к росту цен на овощи и мясо.

В сентябре депутаты мажилиса предложили объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях Казахстана. Тогда сообщалось, что для аграриев районов Павлодарской, Акмолинской и других областей этот сев и вегетационный период стал сложным. В некоторых районах с мая по август совсем не было дождей.