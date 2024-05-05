К сильному дождю готовятся в Алматы

В акимате Алматы сообщили, что в городе готовятся к сильному дождю - во время осадков задействуют 1200 работников и 300 единиц техники, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

По информации ведомства, ориентировочно после 18.00 до утра 6 мая в Алматы ожидается сильный дождь.

Во время непогоды будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предупреждения и ликвидации подтоплений, обеспечения беспрепятственного пропуска воды.

В акимате проинформировали, что уже приготовили 1,9 тыс. мешков с песком. Планируется задействовать 1,2 тыс. рабочих и 318 единиц спецтехники.

"В настоящее время силами 320 рабочих и 92 единиц спецтехники производятся плановые работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора", - говорится в сообщении ведомства.

О дожде предупредили и в "Казгидромете". По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 5 мая, ожидается дождь, временами сильный, усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с.

При этом столбики термометров днем покажут до 28-28 градусов выше нуля.

В госметеослужбе предупреждают, что осадки в южной столице продолжатся и завтра, 6 мая. Прогнозируется также град, усиление ветра и до 18-20 градусов тепла.

Что делать при грозе?

Как сообщается на сайте ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.