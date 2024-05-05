Дожди и усиление ветра ожидаются в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 5 мая - в двух мегаполисах обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до 5 градусов. Скорость ветра – 7,0 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,4 м/с.