Ситуация с паводками стабилизировалась еще в одном регионе Казахстана
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В Западно-Казахстанской области уровень воды в реке Урал упал ниже опасной отметки. Но говорить о возвращении людей в свои дома еще рано, передает сайт телеканала КТК.
Пострадавших от паводка в Уральска несколько тысяч. Люди надеются, что им компенсируют ущерб. Составляют списки, подают заявления.
В городе открыто 10 эвакопунктов. Там по-прежнему живет больше 2 тысяч человек. Людей стараются обеспечить ночлегом, едой и вещами первой необходимости.
"На данный момент у нас здесь 189 человек находятся. Хотя зал на 200 человек. Есть приходящие-уходящие. Люди приходят: не устраивает, комнаты отдельные нужны. Уходят в поисках, не находят и обратно приходят. И вот так у нас текучка с самого начала, и до сей поры у нас идет текучка", - рассказал ответственный за эвакопункт Леспек Баймагамбетов.
Спасатели и полицейские продолжают патрулировать затопленные территории. На сегодня в регионе на ликвидации паводка задействовано более 3 тысяч человек. Силы и средства МЧС и Минобороны, ранее переброшенные в Западно-Казахстанскую область, передислоцированы в другие регионы.
А в областном центре ситуация начинает стабилизироваться. Уровень воды в реке Урал падает и уже ниже опасной отметки. Городу затопление больше не грозит. Осталось дождаться, когда вода уйдет с затопленных дачных массивов, чтобы оценить весь масштаб нанесенного ущерба.
Источник: КТК
Ранее в МЧС сообщали, что по республике в свои дома вернулись 38 254 человека. В эвакопунктах остаются 6 727 человек.
Службы гражданской защиты продолжают проводить противопаводковые мероприятия, ликвидировать последствия паводков и оказывать помощь населению Атырауской, Актюбинской, Акмолинской областей, а также ЗКО и СКО.
При этом ранее спасатели отмечали, что вода в реке Жайык начала прибывать Атырауской области. В Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.
До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.
А на севере страны уровень воды напротив стал снижаться. В акимате СКО сообщали, что пик второй волны пройден.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2093345-situaciya-s-pavodkami-stabilizirovalas-v-odnom-regione-kazahstana-video/