Почти все дома затопило в селе в Актюбинской области (видео)

В селе Нура 100 из 112 домов оказались в воде. При этом в целом паводковая ситуация в Иргизском районе нормализуется, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Актюбинской области.

По информации официального Telegram-канала ведомства, паводковая ситуация в Иргизском районе нормализуется. В селе Нура было затоплено 100 домов, в селе Мамыр - 22, в селе Белшер - 4 дома.

Вчера аким района Нурлан Кызбергенов провел встречу с жителями села Нура. На повестке дня обсудили вопросы строительства жилых домов для пострадавших от наводнения жителей, а также их наиболее безопасное месторасположение.

С целью определения месторасположения будущих новостроек сегодня, 27 апреля, руководители ряда отделов (курирующих вопросы по электро-, газо- и водоснабжению, а также связи и земельных отношений) вместе с местными жителями поедут в село Нура.

На данный момент из района 195 семей обратились за единовременной социальной выплатой, 10 из них уже ее получили. В специальную комиссию по определению ущерба от наводнения подано 143 заявления, проводятся технические проверки и оценки. Работа в этом направлении будет продолжена.

Напомним, ранее стало известно, что в Актюбинской области поднялась до критического уровня вода в реке Торгай, из-за чего в Иргизском района затопило три села - Мамыр, Нура и Белшер. Жителей этих населенных пунктов эвакуировали.

Больше всего пострадал поселок Нура, он находится в 90 километрах от райцентра, но добираться сюда после этого оказалось возможным только по объездному пути, который больше в 2 раза - 180 км.