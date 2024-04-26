Какие ТРЦ в Казахстане уже проверили после теракта в российском "Крокусе"

После теракта в российском "Крокусе" казахстанские прокуроры начали проверять безопасность крупных ТРЦ и других мест скопления граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК, прокурорам на местах поручено встретиться с руководителями торгово-развлекательных центров и обсудить вопрос защиты посетителей от различных угроз.

Такое поручение дал генпрокурор Берик Асылов.

"Проведены выездные встречи с руководством торгово-развлекательных центров MEGA Silk Way, "Керуен", "Сарыарка", "Хан шатыр", "Азия парк" и супермаркета Magnum", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сообщается, что руководители ТРЦ предложили меры по укреплению защиты объектов и показали, какими системами антитеррористической и противопожарной безопасности они пользуются.

Прокуроры акцентировали внимание, что персонал ТРЦ нужно обучить навыкам, необходимым при различных угрозах. Кроме того, в систему защиты и охраны нужно интегрировать более современные цифровые решения.

Наравне со столицей такие встречи проходят и в других регионах Казахстана.

Напомним, после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве депутат мажилиса Айдос Сарым заявил, что Казахстан тоже должен извлечь уроки из этого события и проверить места массового скопления людей.

Тогда же замглавы МВД Игорь Лепеха сообщил, повысят ли меры безопасности в казахстанских ТРЦ и концертных залах после московской трагедии.

В начале апреля стало известно, что полиция Алматы проводит проверку крупных торговых центров южной столицы.

Также на этой неделе в Генпрокуратуре прошло межведомственное совещание по вопросам обеспечения безопасности граждан. Прокуроры обсудили защищенность объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта - граждан Таджикистана - взяли под стражу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

26 марта стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

29 марта в Басманный суд Москвы поступили материалы по еще одному фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

Накануне был арестован десятый по счету обвиняемый в теракте.

По последним данным, число пострадавших в "Крокусе" выросло до 551.

Также сегодня стало известно о задержании еще одного фигуранта по данному делу.