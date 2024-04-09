Проверку крупных торговых центров начала полиция Алматы

В Алматы полиция начала проверку крупных торговых центров. Проверяется состояние антитеррористической защищенности объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Крупные торговые центры начала проверять полиция в Алматы.

"С учетом окончания моратория на проверки МСБ возобновлена плановая инспекция состояния антитеррористической защищенности уязвимых в террористическом отношений объектов, в том числе крупных ТРЦ, культовых объектов и объектов общественного питания", – сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Недавно полицейские проверили ТРЦ Mega Park. Они осмотрели системы видеонаблюдения, механизм реагирования на внештатные ситуации и эффективность "тревожных кнопок".

"Созданы специальные рабочие группы, которые проверят объектов уязвимых в террористическом отношении на предмет соответствия их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности, предъявляемым требованиям законодательства в сфере противодействия терроризму", — отметил замглавы департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Науатов отметил, что каждый сотрудник объекта должен знать алгоритм действия при возникновении террористической угрозы.

"К примеру, при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается прикасаться к нему, перемещать, накрывать чем-либо и другие действия. Для этого необходимо сигнализировать в соответствующие службы города. Директорам торговых объектов напомнили, что за невыполнение требований антитеррористической защиты объектов УТО предусмотрена административная ответственность, — резюмировал замглавы ДП Алматы.

Напомним, в августе прошлого года из ТРЦ Forum эвакуировали посетителей и работников центра из-за сообщения о заложенных взрывных устройствах. Однако информация о минировании была ложной.

В марте этого года в одном из торговых центров южной столицы случился пожар – загорелись мебель и оргтехника. Прибывшие на место пожарные огонь потушили.