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Безопасность объектов массового скопления людей обсудили в Генпрокуратуре

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Совещание в Генпрокуратуре
Совещание. Фото: официальный сайт Генпрокуратуры РК

В Генпрокуратуре обсудили вопросы защищенности объектов массового скопления людей, уязвимых в террористическом отношении, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ГП.

В Генеральной прокуратуре проведено межведомственное совещание по вопросам обеспечения безопасности граждан.

В частности, обсуждены вопросы защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе мест массового скопления людей, а также их противопожарной безопасности.

К таким местам относятся торгово-развлекательные центры, объекты культуры (театры, концертные и кинозалы, музеи), образования (школы, вузы), здравоохранения (поликлиники, больницы), общественного питания (рестораны, кафе, столовые), физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения (стадионы, тренажерные залы), места размещения туристов (гостиницы, отели), культовые здания и так далее.

С учетом актуальности данного вопроса в работе совещания приняли участие сотрудники органов прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, ответственные за эту сферу.

Заместителем генерального прокурора Жандосом Умиралиевым заслушаны доклады о текущей ситуации и проводимой работе, предложения по улучшению взаимодействия, обмену информацией и мерам реагирования на различные угрозы, о совершенствовании законодательства.

На совещании также доложены промежуточные результаты проведенных выездных обследований порядка 2000 крупных торгово-развлекательных центров и других объектов массового посещения, в ходе которых были проверены состояние их защищенности, а владельцы и службы безопасности этих объектов ориентированы на обучение новым навыкам действий при угрозе терактов.      

По итогам совещания Умиралиев поручил данный вопрос держать на постоянном контроле, в местах массового скопления граждан внедрять современные цифровые решения и системы видеонаблюдения, незамедлительно пресекать любые нарушения общественного порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2090090-bezopasnost-obektov-massovogo-skopleniya-lyudey-obsudili-v-genprokurature/

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