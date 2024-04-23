Куда сообщать о ямах на дорогах в Алматы, чтобы их залатали, рассказали в акимате
Опубликовано:
Алматинцев призвали сообщать о повреждениях на дорогах города в специальный чат в Telegram – специалисты пообещали устранять дефекты, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.
Сообщается, что жители Алматы жители мегаполиса смогут подать заявки на устранение ям, выбоин на дорогах города. Для этого в чат-бот @AlmatyJolybot специального Telegram-канала, посвященного дорожной инфраструктуре, необходимо отправить:
- текст обращения;
- фото/видео дефекта;
- адрес и точные координаты;
- свои контактные данные.
"После того как поступившие обращения будут обработаны, по каждому случаю будут приняты меры для устранения недостатка на дорожном полотне", – заверили в ведомстве.
Также отмечается, что в Telegram-канале Almaty_Joly публикуется информация о дорожно-ремонтных работах, изменениях в работе городского транспорта.
Ранее также сообщалось, что с завтрашнего дня и до конца весны в Алматы ограничат движение по улице Западный Желтоксан для замены трубопровода и ремонта дороги.
А с 23 апреля по 23 июня в Бостандыкском районе Алматы проведут плановую реконструкцию магистрального трубопровода. Будет закрыто движение для автотранспорта по улице Ескараева от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева.
Также ранее алматинцев предупреждали о проведении испытаний теплосетей – они будут проходить с 24 апреля по 15 мая во всех районах города.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089829-kuda-soobschat-o-yamah-na-dorogah-v-almaty-chtoby-ih-zalatali-rasskazali-v-akimate/