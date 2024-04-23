Куда сообщать о ямах на дорогах в Алматы, чтобы их залатали, рассказали в акимате

Алматинцев призвали сообщать о повреждениях на дорогах города в специальный чат в Telegram – специалисты пообещали устранять дефекты, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Сообщается, что жители Алматы жители мегаполиса смогут подать заявки на устранение ям, выбоин на дорогах города. Для этого в чат-бот @AlmatyJolybot специального Telegram-канала, посвященного дорожной инфраструктуре, необходимо отправить:

текст обращения;

фото/видео дефекта;

адрес и точные координаты;

свои контактные данные.

"После того как поступившие обращения будут обработаны, по каждому случаю будут приняты меры для устранения недостатка на дорожном полотне", – заверили в ведомстве.

Также отмечается, что в Telegram-канале Almaty_Joly публикуется информация о дорожно-ремонтных работах, изменениях в работе городского транспорта.

Ранее также сообщалось, что с завтрашнего дня и до конца весны в Алматы ограничат движение по улице Западный Желтоксан для замены трубопровода и ремонта дороги.

А с 23 апреля по 23 июня в Бостандыкском районе Алматы проведут плановую реконструкцию магистрального трубопровода. Будет закрыто движение для автотранспорта по улице Ескараева от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева.

Также ранее алматинцев предупреждали о проведении испытаний теплосетей – они будут проходить с 24 апреля по 15 мая во всех районах города.