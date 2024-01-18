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30 лет независимости Казахстана

За что чаще всего штрафуют автовладельцев в Казахстане

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Проблесковые маячки установлены на полицейской машине
Проблесковый маячок полицейской машины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За 11 месяцев 2023 года казахстанцев оштрафовали на общую сумму почти 89 млрд тенге. Чаще всего наказывали за превышение скорости и игнорирование дорожных знаков. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Участники дорожного движения в Казахстане должны соблюдать множество правил и требований, в противном случае их действия могут привести к штрафам. Например, зимой все автовладельцы должны "переобуть" свою машину на зимнюю резину. Оштрафовать могут даже за грязный автомобильный номер.

При этом, как сообщил портал Finprom, дорожные службы в Казахстане стали чаще фиксировать нарушения на дорогах и выписывать за них штрафы. Только за 11 месяцев 2023 года было зарегистрировано порядка 8,2 млн случая – это на 21,4% больше, чем было годом ранее.

Сумма наложенных штрафов составила 88,7 млрд тенге, из которых в бюджет уже уплачено около 74,2 млрд тенге.

Стоит отметить, что штрафуют не только водителей, но и других участников дорожного движения. За последний год количество нарушений ПДД со стороны пешеходов, велосипедистов и водителей самокатов выросло на 13,3%. Сумма, на которую их оштрафовали, при этом выросла на 34,8%, до 1,7 млрд тенге.

Напомним, в 2023 году государство ввело жесткие требования к владельцам электросамокатов, в том числе и к их скоростному режиму.

За что наказывают казахстанцев

Как отмечают аналитики, самое распространенное транспортное административное правонарушение – превышение скорости. Общая сумма штрафов за это достигла 49,8 млрд тенге (рост на 56,5%).

Следом идет несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой – 10,5 млрд тенге (рост на 36,4%). Третье место заняли нарушения водителей ПДД, которые повлекли причинение вреда здоровью людей или к повреждению транспортного средства – 5,5 млрд тенге (рост на 15,4%).

Штрафы за нарушение ПДД
Штрафы за нарушение ПДД. Инфографика: finprom.kz

Всего за 2023 год было зарегистрировано порядка 15,9 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали около 22,1 тыс. человек и 2,5 тыс. – погибло. Чаще всего это были наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств.

Количество зарегистрированных ДТП в 2023 году
Количество зарегистрированных ДТП в 2023 году. Инфографика: finprom.kz

Несмотря на то, что с каждым годом численность оштрафованных растет (с 2017 по 2022 годы рост в 2,9 раза), количество ДТП и смертность в стране не снижается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2056178-na-skolko-oshtrafovali-voditeley-i-peshehodov-v-kazahstane/

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