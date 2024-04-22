Французского туриста пришлось эвакуировать из-за паводков в Петропавловске (видео)

Североказахстанские спасатели в Петропавловске эвакуировали 40-летнего туриста из Франции, который решил совершить тур на велосипеде, но был застигнут паводком, передает Петропавловск.news.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию МЧС РК, француз по имени Сильва в честь своего 40-летия решил проехать тур на велосипеде по маршруту "Москва – Магадан – Петропавловск".

Однако на севере Казахстана его застало наводнение. По данным спасателей, мужчине понадобилась эвакуация.

"Сотрудники МЧС Северо-Казахстанской области угостили его обедом, а также показали, как доехать до отеля Скиф, в котором турист переночует, а затем отправится в Омск продолжать свой тур", – сообщили авторы издания.

Спасатели показали, как мужчину вместе с его велосипедом везут на лодке по улице между затопленных домов. На следующих кадрах видно, как турист благодарит сотрудников МЧС на французском языке.

Отметим, что в ряде регионов Казахстана продолжает сохраняться сложная паводковая ситуация.

Так, в ЗКО уровень воды реки Жайык (Урал) превысил критический уровень. 21 апреля, под Уральском река Жайык прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.

При этом в СКО вторая волна паводков пришла еще в середине прошлой недели. Кроме того, сообщалось, что СОР и СОЧ частично отменят для школьников в Северо-Казахстанской области. Еще в двух пострадавших областях решение еще не принято.

Вчера МЧС публиковало актуальные данные по паводковой ситуации в стране. Так, на утро в эвакопунктах находились 8809 человек, в том числе 3828 детей. Вернулись домой 22 734 человека.

Позже ведомство обратилось к казахстанцам с призывом быть предельно внимательными в период паводков.