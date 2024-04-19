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Больше 80 домов может затопить на западе Казахстана водой, идущей из России

Опубликовано:

Паводки в ЗКО
Паводки в ЗКО. Кадр из видео: instagram/batys_kz

Руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен на брифинге рассказал о ситуации в регионе - нескольким десяткам домов грозит подтопление, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Как сообщается в Telegram-канале Службы центральных коммуникаций, в Западно-Казахстанской области круглосуточно дежурят сотрудники ЧС.

По словам Таткена, уровень реки Жайык в Уральске достиг 8 метров 5 см. Опасный уровень воды - 8,5 метра.

С начала паводка в регионе эвакуировали почти 14 тыс. человек.

"На сегодня в 16 эвакуационных пунктах по области размещены 2323 человека. Им своевременно доставляются необходимые вещи и продукты питания.

В противопаводковых мероприятиях региона задействовано 10 444 человека и 2094 единицы техники, в том числе 1166 единиц спецтехники", - сказал спикер.

Кроме того, усилена подготовка ко второму этапу паводка. Вода, идущая из Оренбургской области России, проходит через реку Жайык и направляется в Каспий. В связи с этим существует угроза подтопления более 80 населенных пунктов четырех районов вдоль реки и микрорайонов Уральска, рассказал представитель акимата.

Сейчас в Уральске круглосуточно ведутся противопаводковые работы. Жители оповещены.

Паводки в Казахстане

По последним данным, предоставленным МЧС, службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 118 180 человек, в том числе 44 254 ребенка. В безопасное место отогнано 113 852 единицы сельхозживотных. Домой вернулись 19 715 человек.

Из-за паводков в стране была приостановлена добыча нефти на 634 скважинах – потери составили тысячи тонн.

Также вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил, что на сегодняшний день в Казахстане возбуждено несколько уголовных дел по фактам смертей во время паводков.

Рано утром 18 апреля стало известно, что Северо-Казахстанскую область накрыло второй волной паводков.

Специалисты "Казгидромета" сообщали, что в Уральске пик паводка ожидают с 22 по 24 апреля.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с жителями Костанайской области заявил, что в стране введен режим жесткой экономии. Отмечалось, что все средства будут направлены на помощь пострадавшим.

Глава государства также посещал Северо-Казахстанскую область, где заявлял, что правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы.

Вчера стало известно, сколько человек стали жертвами паводков в Казахстане.

А сегодня – уже в столице республики – случился разлив талой воды, из-за чего по проспекту Улы Дала подтопило дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088083-bolshe-80-domov-mozhet-zatopit-na-zapade-kazahstana-vodoy-iduschey-iz-rossii/

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