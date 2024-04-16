Как обстоит ситуация в реках Алматы на фоне дождей, сообщили в ДЧС

В ДЧС рассказали, как обстоят дела с уровнем воды в четырех реках, протекающих по территории Алматы. Специалисты проводят проверку селезащитных сооружений, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ДЧС, на данный момент функционируют 10 гидропостов Алматинского городского эксплуатационного технического управления ГУ "Казселезащита" – они в круглосуточном режиме наблюдают за гидрометеорологической обстановкой в реках.

Известно, что через город протекают 4 реки – Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы. Как отмечают в ДЧС, в связи с проливным дождем в них наблюдается незначительное увеличение расходов воды, а также мутности до 2 баллов из-за склонового стока. Ситуация, как отметили в ДЧС, находится под контролем.

Специалисты проверяют техническое состояние селезащитных сооружений.

"С 26 марта личный состав ДЧС Алматы переведен на усиленный вариант несения службы, функционирует оперативный штаб, дополнительно ежесуточно городским филиалом "Казселезашиты" создана механизированная бригада из 20 человек, а также с привлечением самосвалов, погрузчиков, двух единиц кранов и экскаваторов, которые заранее совместно с коммунальными службами провели работу по дноуглублению русел рек и отстойных бассейнов", – сообщил начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.

Напомним, что в Алматы до конца этой недели ожидаются проливные дожди. Сегодня температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью – опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

В связи с этим в акимате вчера сообщали о подготовке коммунальных служб. Наряду с этим в ДЧС предупредили жителей горных и предгорных районов Алматинской области и алматинцев, проживающих рядом о возможных разливах и подтоплениях.

Добавим также, что сегодня лавина сошла в Медеуском районе Алматы, жителей призвали ограничить походы в горы. И затопило 6 участков улиц – подтопления удалось оперативно ликвидировать.