Коммунальщики Алматы готовятся к затяжным дождям. Акимат обратился к горожанам

С вечера 15 апреля до утра 17 апреля в Алматы ожидаются дожди, временами интенсивные. В связи с этим городской акимат обратился к горожанам с заявлением, передает NUR.KZ.

С вечера 15 апреля до утра 17 апреля в Алматы с перерывами ожидаются дожди, временами интенсивные.

Коммунальные службы заблаговременно проверяют системы водоотведения города, проводят работы по очистке водоприемных решеток, арычных систем и колодцев. В плановых работах по очистке арычных сетей и арычных переходов задействовано 320 рабочих и 88 ед. спецтехники. Ежедневно оттуда вывозится около 250 кубометра смета, ила и мусора.

Коммунальщики в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на отдельных участках в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных спецсредствами. В готовности 2,3 тыс. мешков с песком.

Ночью планируется задействовать 236 ед. спецтехники, 28 мотопомп и 215 дорожных рабочих. При необходимости дополнительно будет привлечено до 150 ед. техники и 200 рабочих.

В связи с непогодой водителей призвали не парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Горожан попросили не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

В случае подтопления либо временных скоплениях воды можно сообщить в акиматы района или написать сообщение в WhatsApp: +7 706 689 88 98.

Отметим, что, согласно прогнозу синоптиков, в Алматы с сегодняшнего вечера до конца текущей недели будут дожди. Дневная температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла.

Также добавим, что в Бостандыкском районе случился самопроизвольный сход лавины. Никто не пострадал, разрушений нет.

Между тем, в "Казгидромете" рассказали, что на большей части Казахстана в ближайшие несколько дней по-прежнему сохранится дождливая погода. При этом в горных районах юго-востока и юга страны ожидается сильный дождь, на севере в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег).

В Алматинской области по сходу снежных лавин сохраняется гидрологическое штормовое предупреждение.