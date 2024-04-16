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В Алматы во время дождя затопило 6 участков улиц

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Коммунальщик за работой
Коммунальщик за работой. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы с раннего утра идет дождь, работают коммунальные службы. Ряд улиц города залило водой, однако подтопления были устранены, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

С 04:00 в Алматы начался дождь, который с перерывами ожидается до утра 17 апреля. По информации РГП "Казгидромет", на 09:00 в городе выпало 14 мм осадков, на Медеу – 21 мм, на Каменском плато – 28 мм.

По состоянию на 09:00, зафиксировано 12 участков с накоплением воды (6 случаев во дворах частных жилых домов, 6 случаев улиц), которые оперативно устранены. Причина – засорение арычных сетей.

В дневную смену задействовано 425 ед. спецтехники и 802 дорожных рабочих. Организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими необходимыми шанцевыми инструментами для предупреждения заторов и обеспечения беспрепятственного пропуска воды в арычных переходах под дорогами и ликвидации подтоплений на проблемных участках.

Имеется 2,3 тыс. мешков с песком. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Напомним, что в Алматы до конца этой недели ожидаются проливные дожди. Сегодня температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

В связи с этим в акимате вчера сообщали о подготовке коммунальных служб. Наряду с этим в ДЧС предупредили жителей горных и предгорных районов Алматинской области и алматинцев, проживающих рядом о возможных разливах и подтоплениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2085587-v-almaty-vo-vremya-dozhdya-zatopilo-6-uchastkov-ulits/

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