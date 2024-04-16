Еще одна лавина сошла в Алматы
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В Медеуском районе Алматы сошла лавина объемом в 4000 кубометров. Никто не пострадал, жертв нет. Между тем спасатели призвали граждан не ходить в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
Сегодня в Медеуском районе Алматы сошла лавина объемом 4000 м³ (поток остановился в русле реки). Жертв и пострадавших нет.
Представители РГП "Казгидромет" предупреждали ранее, что в связи с выпадением сильных осадков, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется лавинная опасность.
Спасатели же призвали граждан ограничить посещение горной местности в эти дни.
Вчера снежная лавина сошла в Бостандыкском районе Алматы.
Что делать при сходе лавины?
Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону.
Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:
- закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
- расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
- нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
- необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
- нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2085641-lavina-soshla-v-medeuskom-rayone-almaty/