Шесть дней подряд в Алматы будут идти дожди, предупредили синоптики

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - в южной столице обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

15 апреля в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит плюс 15 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 20 градусов, но ночью температура опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

16 апреля ожидается дождь. Температура составит около плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра составит до 5,5 м/с.

17 апреля снова будет дождь. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 15 градусов, а ночью опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

18 апреля в Алматы синоптики вновь обещают дождь. Температура в среднем – плюс 15 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 19 градусов, а опуститься может до плюс 10 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,4 м/с.

19 апреля будет идти дождь. Среднесуточная температура – плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, а ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

20 апреля обещает быть дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, минимальная – плюс 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,8 м/с.

21 апреля, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается дождь. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 22 градусов, но ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.