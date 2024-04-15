Об угрозе подтопления предупредили жителей горных районов близ Алматы

Разливы и подтопления могут произойти в горных и предгорных районах Алматинской области, а также на расположенных рядом территориях Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

С 16 по 17 апреля прогнозируют сильные осадки – в связи с этим в горных и предгорных районах Алматинской области и на прилегающей территории Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках. Возможны разливы и подтопления.

Специалисты отметили, что при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Отметим, что с сегодняшнего дня и до конца этой недели в Алматы будут идти дожди – об этом рассказали синоптики. Дневная температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла. В акимате рассказали о готовности коммунальщиков в непогоду, а также обратились к горожанам с просьбой.

Также добавим, что в Бостандыкском районе сегодня случился самопроизвольный сход лавины. Никто не пострадал, разрушений нет.

Между тем в "Казгидромете" сообщили, что на большей части Казахстана в ближайшие несколько дней по-прежнему сохранится дождливая погода. При этом в горных районах юго-востока и юга страны ожидается сильный дождь, на севере в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег).

В Алматинской области по сходу снежных лавин сохраняется гидрологическое штормовое предупреждение.