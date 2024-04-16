Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 16 апреля - в двух мегаполисах обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 16 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 5,5 м/с.
В Шымкенте также ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 13 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2085395-dozhd-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/