"Большой объем воды может прийти в любой момент": аким Уральска записал видеообращение

Аким Уральска Миржан Сатканов предупредил о приближающейся второй волне паводков и призвал жителей некоторых районов к эвакуации, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в городе сохраняется угроза наводнения. По мнению специалистов, в ближайшие 2-3 дня уровень реки Урал может повыситься из-за большого объема воды, который идет из Ириклинского водохранилища в Российской Федерации.

Сейчас уровень воды в реке Урал приближается к 8 метрам, а опасный уровень - 8,5 метров.

Аким отметил, что в работе по предотвращению наводнения мобилизованы все ресурсы местного исполнительного органа и департамента чрезвычайных ситуаций.

Сейчас в противопаводковых мероприятиях задействовано 350 единиц спецтехники и около 2000 человек. Также на помощь прибыли военнослужащие, сотрудники ДЧС и волонтеры из других регионов и районов области.

"Самое главное - это безопасность граждан. Поэтому необходимо срочно эвакуироваться жителям дачных массивов, расположенных в пойме реки Урал, района Курени, Старицы и Коминтерн, где очень высок риск подтопления.

Большой объем воды может прийти в любой момент и затопить ваши дома. Не рискуйте своей жизнью и жизнями своих близких, а срочно переезжайте к своим родным, друзьям или в эвакуационные пункты, которые работают круглосуточно", - призвал Миржан Сатканов.

Сообщается, что по всем вопросам горожане могут обратиться в городской штаб по телефонам 24-05-70 и 24-01-94.

Напомним, 2 апреля в Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за паводков. Перед этим, в конце марта, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Уральске.

10 апреля премьер-министр Олжас Бектенов проверил состояние гидросооружений в Западно-Казахстанской области с учетом прогнозов второй волны паводков. Он осмотрел Узынкольское водохранилище и каскад водохранилищ в сторону города Атырау, а также проконтролировал исполнение поручений главы государства.

В акимате Западно-Казахстанской области заявили, что вода из Оренбурга поступит в регион ориентировочно 17-19 апреля. Работы по предупреждению паводков ведутся круглосуточно. По области на реке Урал (Жайык) построена дамба протяженностью 72 км, укреплен берег.

Накануне стало известно, что школьники Уральска и еще четырех районов Западно-Казахстанской области в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе с 15 апреля будут учиться дистанционно.