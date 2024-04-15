"Большой объем воды может прийти в любой момент": аким Уральска записал видеообращение
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Аким Уральска Миржан Сатканов предупредил о приближающейся второй волне паводков и призвал жителей некоторых районов к эвакуации, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в городе сохраняется угроза наводнения. По мнению специалистов, в ближайшие 2-3 дня уровень реки Урал может повыситься из-за большого объема воды, который идет из Ириклинского водохранилища в Российской Федерации.
Сейчас уровень воды в реке Урал приближается к 8 метрам, а опасный уровень - 8,5 метров.
Аким отметил, что в работе по предотвращению наводнения мобилизованы все ресурсы местного исполнительного органа и департамента чрезвычайных ситуаций.
Сейчас в противопаводковых мероприятиях задействовано 350 единиц спецтехники и около 2000 человек. Также на помощь прибыли военнослужащие, сотрудники ДЧС и волонтеры из других регионов и районов области.
"Самое главное - это безопасность граждан. Поэтому необходимо срочно эвакуироваться жителям дачных массивов, расположенных в пойме реки Урал, района Курени, Старицы и Коминтерн, где очень высок риск подтопления.
Большой объем воды может прийти в любой момент и затопить ваши дома. Не рискуйте своей жизнью и жизнями своих близких, а срочно переезжайте к своим родным, друзьям или в эвакуационные пункты, которые работают круглосуточно", - призвал Миржан Сатканов.
Сообщается, что по всем вопросам горожане могут обратиться в городской штаб по телефонам 24-05-70 и 24-01-94.
Напомним, 2 апреля в Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за паводков. Перед этим, в конце марта, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Уральске.
10 апреля премьер-министр Олжас Бектенов проверил состояние гидросооружений в Западно-Казахстанской области с учетом прогнозов второй волны паводков. Он осмотрел Узынкольское водохранилище и каскад водохранилищ в сторону города Атырау, а также проконтролировал исполнение поручений главы государства.
В акимате Западно-Казахстанской области заявили, что вода из Оренбурга поступит в регион ориентировочно 17-19 апреля. Работы по предупреждению паводков ведутся круглосуточно. По области на реке Урал (Жайык) построена дамба протяженностью 72 км, укреплен берег.
Накануне стало известно, что школьники Уральска и еще четырех районов Западно-Казахстанской области в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе с 15 апреля будут учиться дистанционно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084837-bolshoy-obem-vody-mozhet-priyti-v-lyuboy-moment-akim-uralska-zapisal-videoobraschenie/